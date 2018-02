"Per un'Italia più giusta": un incontro con il Ministro Andrea Orlando

Il ministro Andrea Orlando, candidato per il Pd alla Camera dei Deputati, sarà a Ravenna domenica 18 febbraio alle 16 nella sala Sala Nullo Baldini in via Guaccimanni 10, dove incontrerà i cittadini nel corso di un incontro dal titolo “Per un’Italia più giusta. Equità, legalità e territorio”.

Orlando è ministro della Giustizia in carica e ricopre questo ruolo dal 2014. In precedenza ha rivestito la carica di ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare nel governo Letta. Insieme a lui dialogheranno il candidato alla Camera dei Deputati, Alberto Pagani e il candidato al Senato Stefano Collina. Aprirà un saluto di Michele de Pascale.