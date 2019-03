"Per una nuova Europa", incontro con l'eurodeputato Antonio Panzeri

Venerdì all’Hotel Cube di Ravenna, dalle 20.30, si terrà l’evento "Per una nuova Europa, dell’ambiente, del socialismo, del lavoro", dove interverrà l’eurodeputato di Articolo Uno (gruppo socialisti e democratici) Antonio Panzeri, sulla sfide delle prossime elezioni europee e sulla necessità di rinnovare il sogno di un socialismo europeo, in un’Europa forte, federale e unita. L’evento, organizzato da Articolo Uno Ravenna e Sinistra per Ravenna, vedrà anche la partecipazione di Luca Ortolani (segretario provinciale Articolo Uno) e Valentina Morigi ( Sinistra per Ravenna). L’evento è inserito in una serie di attività che Articolo Uno proporrà nelle prossime settimane, in preparazione alle elezioni europee, insieme all’assemblea regionale che si terrà a Bologna sabato e del Congresso Nazionale di Articolo Uno che avverrà sempre a Bologna ma il 7 e 8 Aprile prossimi.