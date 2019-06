Petizione contro la nuova scuola nel parco, i Repubblicani: "I cittadini hanno ragione"

Anche il Partito repubblicano italiano ravennate si schiera con i residenti del quartiere Nullo Baldini, che hanno lanciato una petizione per salvare il parco verde sul quale il Comune sarebbe intenzionato a costruire una nuova scuola. "A prescindere dalla giusta richiesta da parte degli abitanti del quartiere di conservare l’area verde, arredata e recintata, quale polmone della zona - spiega il segretario del Pri Stefano Ravaglia - la nostra posizione su nuove edificazioni, sia pubbliche che private, è sempre stata ferma fin dall’inizio del programma di mandato: se non sussistono vincoli retroattivi che comportano un dovere verso gli impegni presi, quali alcuni dei famosi articoli 18, il suolo non va ulteriormente consumato, ma piuttosto vanno recuperati e riqualificati tutti i possibili edifici in degrado. In questo specifico caso è peraltro evidente che la direzione non può che essere quella di considerare seriamente l’ipotesi di utilizzare la ex scuola elementare/ex scuola infermieri distante poche centinaia di metri dal parco che l’Ausl ha messo in vendita. Al momento non vediamo altre soluzioni che rispecchino la nostra idea circa lo sviluppo in termini di servizi e di urbanizzazione della nostra città. Resta ovvia l’opportunità in questa fase progettuale di fare un’attenta valutazione sulla necessità o meno di un nuovo polo scolastico in tale area del centro urbano”.

Su questo è intervenuta anche la capogruppo in consiglio comunale Chiara Francesconi, presente al lancio della petizione: “Non condividiamo la scelta di costruire un nuovo polo scolastico 0/6 anni sul parco di via Talamone, ma con la stessa forza non condividiamo neanche le alternative che eventualmente si prospettano su via Cicognani essendo anche queste aree verdi, sebbene non attrezzate. Un’unica soluzione possibile - conclude la consigliera di maggioranza - qualora non si possa concretamente avviare un progetto sull’edificio dell’Ausl, può essere solo quella di ragionare su altri stabili eventualmente presenti e disponibili nel quartiere".