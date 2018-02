Sanità dei lidi nord, le petizioni volano ad oltre 350 firme: "La raccolta prosegue"

Viaggiano col vento in poppa le due petizioni lanciate da Lista per Ravenna sulla sanità dei lidi nord. "In soli dieci giorni è stato raccolto sul posto, per entrambe, oltre il minimo delle 350 firme necessarie per essere presentate al sindaco e discusse coi vertici del Comune e dell’Ausl di Ravenna e con le forze politiche elette nel consiglio comunale - afferma il capogruppo in Consiglio comunale, Alvaro Ancisi -. La raccolta prosegue - intensificandosi ovviamente nel fine settimana - col sostegno di partenza del Comitato Cittadini dei Lidi Nord e l’espressa adesione e partecipazione delle Pro Loco di Porto Corsini, Marina Romea e Casal Borsetti. L’unità del territorio è stata inoltre testimoniata e rafforzata da un documento comune delle quattro associazioni sulla “Riorganizzazione Ausl dei Servizi Sanitari di Prima Assistenza”, trasmesso giovedì al sindaco di Ravenna, alla direttrice del Distretto Ausl di Ravenna e alla presidente del Consiglio territoriale del Mare, che fa proprie le argomentazioni e le richieste delle due petizioni, integrandole con altre due istanze".

"Non si potrebbe maggiormente dimostrare come non ci sia alcuna sostanziale divisione tra la popolazione, tale non potendosi definire la polemica di poche persone all’interno di un’assemblea dei pensionati della Cgil - chiosa Ancisi -.A meno che non ci si possa raffrontare con diverse volontà popolari espresse chiaramente, controfirmate da un numero non sparuto di residenti. Il sindaco stesso ha riconosciuto la serietà delle nostre proposte, mostrando all’Ausl di volerle accettare. Il documento unitario di tutte le associazioni civiche dei lidi nord, ampiamente argomentato e motivato in convergenza con le petizioni di Lista per Ravenna, ne avanza al sindaco le due richieste, integrandole, sempre nell’ambito di una rete più adeguata dei servizi sanitari territoriali, con altre due".

"Il quadro delle istanze è dunque il seguente - prosegue -: inserire tutti i cittadini dei lidi nord e i loro medici di famiglia attivi sul territorio nell’organizzazione sanitaria primaria dell’area territoriale del Mare, di cui sono parte indissolubile, cosicché la loro Casa della Salute venga ad essere in Marina di Ravenna, non a Sant’Alberto; ripristinare il Punto Prelievi di Casal Borsetti - chiuso immotivatamente tre anni fa dopo un decennio di ottimo servizio - in considerazione della posizione estrema della località e della possibilità di utilizzare la centrifuga per i campioni in dotazione al Punto Prelievi operante a Porto Corsini; creare, in posizione baricentrica al territorio, una postazione del 118 a Marina Romea da realizzarsi nell’area di proprietà comunale situata tra via delle Palme e via Ippocastani (richiesta prioritaria già formulata al sindaco l’estate scorsa durante la sua visita, insieme alla Giunta municipale, ai lidi nord); e riorganizzare l’assistenza medico-generica turistica stagionale su tutte le tre località dei lidi nord e con orari più adeguati, essendo ultimamente presente solo a Porto Corsini e per poche ore al giorno. Il confronto è dunque serrato e stringente. Concrete e fiduciose le prospettive".