Pialassa Baiona chiusa, Liverani (Lega): "Riaprire il bacino lagunare"

"Il Comune di Ravenna riapra la Pialassa Baiona". A chiederlo è, in un'interrogazione, il consigliere della Lega Andrea Liverani che ricorda come "sul territorio del comune di Ravenna è presente la Pialassa Baiona, una zona naturale protetta, caratterizzata da un bacino lagunare di acqua salmastra che ha una forte vocazione turistica e dove sono attivi diversi gruppi di pescatori".

Liverani sottolinea come "il 30 giugno scorso il Comune di Ravenna ha emesso un’ordinanza che prevede la chiusura dello specchio d’acqua della Pialassa dal 6 al 31 luglio per lavori di manutenzione; la zona, però, nel periodo estivo, è molto frequentata da turisti e sportivi di vario genere, da chi pratica il kajak fino agli appassionati di bird watching".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Da qui l'atto ispettivo per sapere dalla Giunta se intenda "chiedere al Comune di Ravenna lo stop dei lavori e la ripresa degli stessi nel periodo autunnale, una volta terminata l’attività turistica e ittica; quali azioni intenda intraprendere per tutelare i lavoratori della Pialassa e se non ritenga sbagliato chiudere una zona a forte vocazione turistica nel pieno periodo estivo".