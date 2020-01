Più sicurezza su Ravegnana e via Baiona: si riunisce il Consiglio comunale

Martedì 14 gennaio, alle 16, si riunisce il consiglio comunale, visibile anche attraverso internet in diretta streaming sul sito del Comune e sulla pagina Facebook Comune di Ravenna. A inizio seduta la trattazione dei seguenti question time “Mettere in sicurezza via Ravegnana tra ponte Assi e zona piscina”, “Degrado di casa Ghigi”, “Quartiere San Giuseppe e la criticità del medico di base”.

Seguiranno le comunicazioni della presidenza del consiglio comunale ai sensi dell’articolo 63 del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale su Hervin Khalaf. Due le interrogazioni: su “Concessione impianto sportivo Remo Fiumana di Roncalceci per manifestazione religiosa”; “Quale la posizione del Comune di Ravenna sull’ unificazione romagnola dei centri servizi del volontariato”.

Quindi le proposte di delibera, entrambe presentate da consiglieri: “Modifica dell’articolo 12 – erogazione dei contributi del regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualsiasi genere e di patrocini a favore di terzi in attuazione dell’articolo 12 della legge 241/1990”; “Istituzione di una commissione d’indagine sulla tutela dei minori e delle loro famiglie”.

Le mozioni che verranno trattate sono: “Intraprendere le iniziative più opportune per la realizzazione della Ravegnana bis”; “Per l’inserimento di una Ravegnana bis nel Piano regionale dei trasporti”; “Per l’adeguamento e la messa in sicurezza della via Baiona”; "Maggiore sicurezza in via Zalamella”; “Per la manutenzione e la messa in sicurezza di via Frignani”. Infine sarà discusso e votato l’ordine del giorno sulla “Creazione di un portale dedicato ai servizi per studenti”.