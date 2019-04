Ponte di San Marco, Ponte Assi e studentato: si riunisce il Consiglio comunale

Martedì 9 aprile, alle 16, si riunisce il consiglio comunale, visibile anche attraverso internet in diretta streaming sul sito del Comune e sulla pagina facebook Comune di Ravenna.

A inizio seduta le comunicazioni della presidente del consiglio inerenti le interrogazioni che non hanno ricevuto risposta nei termini. A seguire saranno riceveranno risposta i seguenti question time: “Serve urgentemente un piano di controllo daini” presentato da Chiara Francesconi (Pri), “Preoccupazione per il ponte di San Marco” presentato da Daniele Perini (Ama Ravenna), “Ripristinare gli alberi abbattuti di fronte all’area commerciale di via Gulli. Basta integrare i lavori in corso d’appalto nella confinante via Lanciani” presentato da Alvaro Ancisi (lista per Ravenna), “Adesione del Comune di Ravenna al progetto di Refugees Welcome Italia” presentato da Veronica Verlicchi (La Pigna), “Quale futuro per lo studentato per studenti universitari a Ravenna” presentato da Lorenzo Margotti (Pd). L’assessora Valentina Morigi risponderà all’interrogazione presentate da Daniele Perini (Ama Ravenna) su “Lascito Fabbri: a quando l'apertura della casa di riposo?”.

Seguirà la discussione sulle proposte di deliberazione da parte dell’assessore Massimo Cameliani “Autorizzazione a Ravenna Holding s.p.a. per l'acquisizione di partecipazione nella costituenda società di servizi di ingegneria nonché relativamente all'ingresso di Romagna acque società delle fonti s.p.a. nel capitale della medesima” e “Start Romagna spa: approvazione modifica statuto e patto di consultazione tra principali azionisti”.

Successivamente sarà affrontata la richiesta di convocazione del consiglio comunale ai sensi dell'art. 39 del Testo unico presentata dai consiglieri Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), Samantha Gardin, Rosanna Biondi, Massiliano Alberghini (Lega Nord), Alberto Ancarani (Forza Italia), Massimo Manzoli (Ravenna in comune), Samantha Tardi (CambiRà) in merito all’ordine del giorno “Sperimentare il senso unico alternato di transito sul ponte Assi di via Ravegnana nell'attuale fase di restauro del manufatto”. A seguire sarà discussa la mozione per l’assessora Valentina Morigi presentata da Veronica Verlicchi (La Pigna) sottoscritta da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna) per “L’applicazione del decreto legge n 113 del 4 ottobre 2018 nel comune di Ravenna” in discussione congiunta con l’ordine del giorno presentato da Massimo Manzoli (Ravenna in comune) riguardante “L’impatto sui territori del decreto legge 4-10-2018 n. 113 in materia di immigrazione e sicurezza”.