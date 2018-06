Popolo della Famiglia, assemblea pubblica per illustrare le iniziative

Martedì 12 giugno alle 20:45 si svolgerà l'assemblea pubblica del Popolo della Famiglia di Ravenna in via G. Rossi, un'occasione per conoscere il movimento politico e le relative iniziative. "Presenti oramai su tutto il territorio nazionale, vogliamo riportare in auge una politica basata sulla dottrina sociale della Chiesa - spiegano dal movimento - delusi irrimediabilmente dal tradimento dei cattolici nelle istituzioni".