Nave Aquarius senza meta, De Pascale: "Il Porto di Ravenna è sempre aperto per salvare vite in mare"

"Proprio ieri, mentre si chiudeva il Festival delle Culture con un bellissimo momento di confronto e dialogo insieme a Riccardo Iacona, Eva Giovannini e quattro giovani ravennati, abbiamo dovuto ascoltare frasi vergognose di chi (sper)giura sul Vangelo e un minuto dopo offende la Costituzione italiana, abbandonando e strumentalizzando centinaia di vite umane". Il sindaco di Ravenna Michele de Pascale interviene sulla questione della Aquarius, la nave con a bordo oltre 600 migranti bloccata in mare dopo che il vicepremier e Ministro dell'Interno Matteo Salvini domenica - lanciando l'hashtag '#Chiudiamoiporti' - ha confermato la decisione di non accoglierla nei porti italiani.

De Pascale, naturalmente, si è mostrato contrario alla decisione del leghista: "Ravenna, città di porto, ha ben chiaro cosa significhi salvare vite in mare, conosce il valore dell’accoglienza di persone in pericolo e si unisce idealmente alle città del sud, Napoli, Palermo, Taranto, Messina e Reggio Calabria che hanno dato la loro disponibilità a soccorrere i bambini, le donne e gli uomini a bordo dell’Aquarius". "Ci sono due signori chiamati Salvini e Toninelli che a nome di tutti noi stanno negando lo sbarco in Italia a 629 persone, fra cui 123 minori, 11 bambini e 7 donne incinte. Dicono che dovrebbero attraccare a Malta, cioè in un’isola-Stato di 445.426 abitanti. Credo capiate tutti quanto si tratti di un’argomentazione ridicola, nonostante venga ripetuta a reti unificate - aggiunge Giovanni Paglia di Sinistra Italiana - Eppure tocca a noi non restare in silenzio, opporci, mobilitarci, se non vogliamo diventare complici di disumanità". "Chiudere i porti non significa fare politiche sull’immigrazione: essa continuerà - aggiunge Massimo Manzoli di Ravenna in Comune - Magari con altri mezzi, magari via terra, sicuramente sempre più clandestina. Sicuramente chi ci guadagna è chi oggi ne gestisce il traffico illecito. I trafficanti oggi stanno ringraziando il nuovo illuminatissimo governo italiano".

“La chiusura dei porti del ministro Matteo Salvini, avallata dal governo a cominciare dal ministro Toninelli competente per materia, è illegittima e viola il diritto umanitario e il diritto internazionale del mare. Ora ne risponderà davanti alla legge: Possibile sta studiando un esposto da presentare alla Procura di Roma e altre iniziative sono allo studio insieme a giuristi impegnati nella difesa dei diritti umani. Quello che sta accadendo non è solo inumano, ma illegittimo. È bene ribadirlo con forza e servono reazioni civili, democratiche e giudiziarie proporzionate alla gravità dei fatti”. Lo annuncia Possibile in una nota firmata dai co-segretari Andrea Maestri e Beatrice Brignone, insieme a Pippo Civati.

I migranti soccorsi e trasbordati sulla nave Aquarius

629 migranti sono stati salvati al largo della Libia da mercantili, imbarcazioni della guardia costiera italiana e dalla nave Aquarius della Ong Sos Méditerranée, che ha poi preso a bordo tutti i profughi ora diretti verso un porto non ancora assegnato. Tra loro ci sono 123 minorenni non accompagnati, 11 bambini e 7 donne incinte. Complessivamente sono sei le operazioni di soccorso effettuate nelle ultime ore. Particolarmente difficile quella di migranti su un gommone che si è rovesciato facendo finire 40 persone in mare. La Acquarius ha soccorso 229 persone, altre 400 sono state salvate dalle altre imbarcazioni e poi trasbordate sulla nave della Ong.

La rotta di Aquarius

La posizione della nave (nel riquadro rosso nell'immagine qui sotto) alle ore 8 di lunedì mattina: dopo aver fatto rotta verso verso l'Italia, la nave è sostanzialmente ferma in mezzo al mare. Sulla nave ci sono scorte di cibo sufficienti per due-tre giorni: impossibile pensare però che nella giornata di lunedì la situazione non si sblocchi. Da Aquarius attendono indicazioni.

