Porto, piscina e chiese in rovina: si riunisce il Consiglio comunale

Martedì 30 aprile, alle 16, si riunisce il consiglio comunale, visibile anche attraverso internet in diretta streaming sul sito del Comune e sulla pagina Facebook Comune di Ravenna.

Dopo le comunicazioni relativamente al prelevamento dal fondo di riserva ai sensi di legge, saranno trattati i seguenti question time: “Messa in sicurezza di via Leonardo da Vinci in San Pietro in Vincoli”, “Fondo per sistemazione basiliche e monumenti”, “Piscina comunale, ciò di cui non si può fare a meno”, “Porto: ancora insabbiamenti, rinvii degli escavi e nessun timing certo”, “Salviamo Santa Maria in Porto prima che sia tardi!”, “Il giallo dell’inserimento delle varianti di Fosso Ghiaia e di Mezzano-Camerlona nonché di una nuova strada di collegamento con Forlì nel PRIT 2025”.

Seguirà la presentazione delle interrogazioni: “Passaggio pedonale pericoloso di fronte alla piscina comunale”, “Europei di calcio under 21 Emila-Romagna coinvolta. Quali azioni per inserirvi Ravenna”. Seguiranno le proposte di deliberazione: “Variante specifica all’elaborato gestionale POC 13 – 2018 adottata con delibera di consiglio del 13 novembre 2018”; “Approvazione del rendiconto della gestione del Comune per l’esercizio 2018” e “Nomina del collegio dei revisori dei conti”. Gli ordini del giorno sono: “Per l’adeguamento e la sistemazione della via Baiona”, “Per agevolare i tutori di persone con handicap grave”.