Porto, Speyer e Mercato Coperto: si riunisce il Consiglio comunale

Martedì 3 dicembre, alle 16, si riunisce il consiglio comunale, visibile anche attraverso internet in diretta streaming sul sito del Comune e sulla pagina Facebook Comune di Ravenna.

In apertura saranno trattati i seguenti question time: “Nerofumo a pioggia. Scure anche l’informazione e la protezione della popolazione. I fatti” con l’integrazione “Fuga di nerofumo in atmosfera nella zona nord-est di Ravenna” e “Colletta pubblica per tre lampioni su stradello occupato da ladri e spacciatori” presentati da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna); “Escavo dei fondali del porto: il sindaco riferisca in Consiglio comunale” presentato da Veronica Verlicchi (La Pigna). A seguire sarà data informazione sull’elenco delle interrogazioni che non hanno ricevuto risposta nei termini. Successivamente il vice sindaco Eugenio Fusignani risponderà all’interrogazione su “Ordinanze pro alcol notturno nelle aree Speyer-Pallavicini e Gulli”, presentata da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna).

Due le proposte di deliberazione che saranno trattate: “Approvazione del protocollo di aggiornamento dell'accordo quadro per la realizzazione di una residenza per studenti universitari attraverso la valorizzazione patrimoniale del Comune di Ravenna e della società partecipata Ravenna holding s.p.a.” presentata dall’assessora Ouidad Bakkali; “Ristrutturazione, adeguamento e rifunzionalizzazione del palazzetto dello sport Angelo Costa; riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del tribunale di Bari” presentata dall’assessore Roberto Fagnani. Sempre Fagnani porterà in consiglio la proposta di ratifica su “Variazione al bilancio 2019/2021 progetto ‘riqualificazione accessibilità e aree retrostanti agli stabilimenti balneari dei lidi del comune di Ravenna 1 stralcio (Marina di Ravenna e Punta Marina)”.

Emanuele Panizza (Gruppo misto) presenterà le mozioni “Toilette pubbliche e normativa bagni disabili”, “Mercato coperto, toilette pubblica e piena visitabilità, accessibilità, degli spazi interni anche per i disabili” congiuntamente a “Toilette pubbliche comunali e dei locali ad uso pubblico”. Infine sarà discusso l’ordine del giorno “Per la tutela della Camera di commercio di Ravenna” presentato da Alessandro Barattoni (Pd), Chiara Francesconi (Pri), Michele Distaso (Sinistra per Ravenna), Mariella Mantovani (Articolo1) e Daniele Perini (Ama Ravenna).