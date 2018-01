Potere al Popolo presenta il suo programma e i candidati alle elezioni

Martedì 23 gennaio alle 20, nella sala del Foro Boario a Forlì, si terrà la terza assemblea della lista Potere al Popolo in cui saranno presentati i candidati per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica dei collegi proporzionali plurinominali e di quelli maggioritari uninominali.

Nel collegio plurinominale della Camera la capolista sarà Raffaella Veridiani: laureata in studi psico-sociali, attivista No Tav e militante antifascista, a Ravenna è anche animatrice dello sportello antisfratto e impegnata nelle Brigate di Solidarietà Attiva che sostengono le popolazioni colpite dal terremoto. Presidente dell’associazione “Ora e sempre resistenza”, fa parte della Rete di solidarietà per il Kurdistan con la quale si è recata diverse volte nei territori martoriati dalla guerra.

Al Senato, nel collegio uninominale di Forlì-Ravenna ci sarà Paolo Viglianti, già responsabile della formazione tecnica in azienda primaria del controllo del traffico aereo, ha svolto attività sindacale nel Sulta e in FitCgil e ha avuto diverse esperienze politiche nel Prc e nel PdCi, attualmente è segretario della sezione di Faenza del Partito Comunista Italiano, oltre che membro del Comitato Centrale.