Prima seduta del Consiglio a Bagnacavallo: chi sono gli assessori e i consiglieri

Si è svolta alle 18.30 di lunedì la prima seduta del nuovo Consiglio comunale di Bagnacavallo dopo le elezioni del 26 maggio. Matteo Giacomoni, consigliere del Pd, è stato eletto presidente. Quarantaquattro anni, Giacomoni è nato a Lugo e risiede a Bagnacavallo. Ha un diploma di maturità scientifica, uno di perito meccanico e la qualifica di progettista disegnatore Cad. Attualmente lavora per una ditta presso la quale si occupa di progettazione, principalmente nel settore Automotive. A Bagnacavallo è stato consigliere comunale dal 2004 al 2009, assessore dal 2009 al 2019, vicesindaco dal 2011 al 2019.

Si è inoltre proceduto al giuramento del sindaco Eleonora Proni e alla designazione dei capigruppo: per la maggioranza Francesco Ravagli del Pd e Marco Ghirotti di Officina delle Idee; per l’opposizione Luca Zannoni della Lega Bagnacavallo e Angelo Ravagli di Uniti per Bagnacavallo. In seguito alla surroga dei due consiglieri nominati assessori, Ada Sangiorgi di Officina delle Idee con Marco Ghirotti e Caterina Corzani del Pd con Nicola Bucchi, questa è la composizione definitiva del Consiglio comunale di Bagnacavallo: Eleonora Proni (sindaco), Matteo Giacomoni (presidente); Pd Francesco Ravagli, Giulia Baccherini, Beatrice Zanelli, Lorenzo De Benedictis, Enrico Sama, Fiorenzo Bombardini, Claudia Tassinari, Nicola Bucchi; Officina delle Idee Marco Ghirotti; Lega Bagnacavallo Luca Zannoni, Denny Medri, Enrico Zini, Cristina Brocchini, Amedeo dell’Amura; Uniti per Bagnacavallo Angelo Ravagli. L’età media dei consiglieri comunali è di 38 anni; il più giovane, Denny Medri, ne ha appena compiuti 19.

È stata inoltre comunicata la nomina della Giunta: Ada Sangiorgi (vicesindaco): Politiche Educative, Politiche Sociali e Sanitarie, Politiche giovanili e sport, Gemellaggi, Pari opportunità e Associazionismo Caterina Corzani: Ambiente e Gestione del territorio Vilio Folicaldi: Lavori Pubblici e Patrimonio, Decentramento e Partecipazione Monica Poletti: Cultura, Turismo e Promozione del territorio Simone Venieri: Affari generali e servizi al cittadino, Bilancio, Personale, Rapporti con le partecipate, Innovazione tecnologica e Semplificazione amministrativa. Restano in capo al sindaco Eleonora Proni le seguenti materie: Attività produttive, Comunicazione, Progetti speciali, Legalità e sicurezza, Polizia Municipale e Protezione Civile.

Sono stati infine eletti i rappresentanti del Consiglio comunale di Bagnacavallo in seno al Consiglio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna: per la maggioranza Giulia Baccherini, Fiorenzo Bombardini e Matteo Giacomoni e per l’opposizione Enrico Zini.

