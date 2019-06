Prima seduta dopo le elezioni per il Consiglio comunale di Cotignola

È convocato per lunedì 17 giugno alle 20.30, nella sala consiliare della sede municipale di Cotignola (piazza Vittorio Emanuele II, 31), il primo consiglio comunale di Cotignola dopo le elezioni amministrative del 26 maggio. Tra i punti all’ordine del giorno, la convalida dei consiglieri e del sindaco eletti, il giuramento del sindaco di fronte al consiglio comunale, la comunicazione in merito alla nomina della giunta, alla costituzione dei gruppi consiliari e alla designazione dei capigruppo, l’elezione della commissione elettorale comunale, l’elezione della commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari e l’elezione dei rappresentanti del Consiglio comunale di Cotignola in seno al Consiglio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. La seduta è pubblica. L’ordine del giorno completo e il link per seguire la diretta streaming sono disponibili sul sito del Comune di Cotignola.