Primo Maggio, Articolo 1 - Mdp: "La sicurezza sul lavoro sia una priorità"

In occasione della Festa del Lavoro, Articolo 1- MDP organizza, nella sede di via dei Mille 13 a Marina di Ravenna, una giornata di dialogo che pone al centro i temi del Lavoro e della Pace. L'appuntamento si terrà martedì dalle 14.30 con gli interventi di Vasco Errani, Roberto Speranza e Arturo Scotto.

"Sono oltre 150 le morti sul lavoro nei primi mesi del 2018, quasi 3 al giorno - viene illustrato -. Un dato allarmante che non deve lasciare indifferenti: l'aumento del numero di infortuni al minimo segnale di ripresa economica, non è una buona notizia: la produttività ad ogni costo risulta un obiettivo cieco che non mostra nessuna attenzione verso i diritti fondamentali di chi lavora. Più prevenzione e vigilanza, strumenti adeguati, formazione e informazione sono i mezzi migliori per contrastare il fenomeno. Fra i diritti del lavoro il primo è quello alla vita, al rispetto e all'integrità della persona. La sicurezza sul lavoro deve diventare una priorità nazionale".

"Quest’occasione di festa però, non deve distogliere l’attenzione da un’altra grande tragedia dei nostri giorni: la guerra, come oramai unico comune denominatore di regioni come la Siria - viene aggiunto -. Sono oltre mezzo milione i morti della guerra siriana, che dura ormai da sette anni. Abbiamo il dovere di mobilitarci per la Pace, denunciando l’atrocità dello sterminio di bambini e innocenti e l’attacco missilistico contro un paese privato della sua libertà e ridotto ad una polveriera .“Se vuoi la pace, prepara la pace” diceva Enrico Berlinguer".