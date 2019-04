Progetto Cervia: "Al campo di atletica strutture fatiscenti e servizi insufficienti per gli sportivi"

Lista civica Progetto Cervia va in visita al campo di atletica locale che ogni anno ospita tantissimi sportivi non solo italiani, ma anche stranieri. La situazione tuttavia non è delle più rosee: “Il campo – spiega Michele Fiumi – diventa il fulcro di tante attività a partire dalla primavera, con sportivi che affollano la pista per giornate intere ed un bellissimo movimento. Ciò però che dobbiamo riscontrare è che le strutture a servizio degli sportivi sono insufficienti e fatiscenti. Non ci sono spogliatoi per gli atleti, non ci sono le docce, c’è un bagno per gli uomini ed uno per le donne. Anche le recinzioni e le strutture a servizio della pista sono fatiscenti perché in 20 anni non sono state minimamente oggetto di intervento.”

“Abbiamo un impianto ad 8 corsie – conclude Fiumi – che potrebbe essere il fulcro ed il volano di molte più iniziative e non ce ne prendiamo cura. Riteniamo che questa sia una grandissima mancanza. Allo stesso modo ci sono altre strutture sportive sul territorio che in questi anni sono state lasciate all’incuria, nonostante Cervia sia una città che parla, per sua stessa connotazione, di sport e di attività fisica. Progetto Cervia vuole rilanciare mediante interventi concreti e mirati il settore sportivo, partendo proprio dai luoghi nei quali questo si esprime, coinvolgendo maggiormente la Consulta, poco interpellata in questi anni dall’Amministrazione, affinché le società possano trovare nella politica locale una vera, concreta e reale collaborazione volta al miglioramento della situazione.”