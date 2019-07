Torna la festa nazionale della Lega Romagna: tanti ospiti, attesa per Matteo Salvini

"L’Italia in testa la Romagna nel cuore". E’ questo il tema conduttore scelto quest’anno per la tradizionale Festa nazionale della Lega Romagna che si svolge, durante la prima settimana di agosto, a Milano Marittima-Cervia, in piazzale dei Salinari. E’ ‘l’Italia dei sì’ quella che da venerdì 2 a martedì 6 agosto ascolterà i personaggi del mondo della politica e dei media che si confronteranno sul palco della Festa su argomenti alla ribalta del dibattito nazionale e locale, con al centro la parola d’ordine ‘prima gli italiani’.

Si inizia venerdì alle 21 con Lorenzo Fontana, ministro per gli Affari europei, Andrea Crippa, vice segretario federale Lega, e Riccardo Molinari, capogruppo Lega alla Camera dei Deputati. Sabato alle 21 Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna e patron della Festa, introduce l’atteso intervento del segretario federale Matteo Salvini.

Domenica alle 21 sarà la volta del presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, del sottosegretario di Stato al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Claudio Durigon, e del sottosegretario di Stato al ministero per i Beni e le attività culturali, Lucia Borgonzoni.

Lunedì 5 agosto (ore 21), saranno sul palco il ministro degli Affari regionali e autonomie, Erika Stefani, il sottosegretario di Stato al ministero dell’Interno, Nicola Molteni, e il vice ministro dell’Economia e delle finanze, Massimo Garavaglia.

Chiudono la kermesse, martedì 6 agosto (ore 21), i ministri per la Famiglia e la disabilità, Alessandra Locatelli, e dell’Istruzione, università e ricerca, Marco Bussetti, e il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, Guido Guidesi.

L’area della Festa, dove è funzionante uno stand gastronomico tipicamente romagnolo, è aperta al pubblico dalle ore 18.30 di ognuna delle cinque giornate.