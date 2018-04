Quale Governo? I portavoce del Movimento 5 stelle a Ravenna

A sette settimane dal voto e in attesa di comprendere come sarà formato il prossimo governo, i tre portavoce romagnoli del Movimento 5 Stelle Giulia Sarti (eletta alla Camera), Carlo De Girolamo (Camera) e Marco Croatti (Senato) incontrano i cittadini per aggiornare di quanto sta succedendo a Roma. Una chiacchierata informale in cui saranno benvenute tutte le domande e i dubbi. Appuntamento alle 20.30 di venerdì 27 aprile presso il Caffè del Teatro, in via Mariani 1.