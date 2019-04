Quasi 30 anni a servizio della comunità: il consiglio di Lugo premia Fausto Cavina

Mercoledì il sindaco e la giunta del Comune di Lugo hanno consegnato al presidente del Consiglio Comunale Fausto Cavina una pergamena per ringraziarlo per “l’impegno e la passione che ha sempre messo al servizio della comunità e della Città di Lugo”. La consegna è avvenuta nella sala del Consiglio della Rocca di Lugo, in occasione dell’ultimo Consiglio Comunale.

Fausto Cavina è entrato per la prima volta in Consiglio Comunale nel 1990 ed è stato rieletto cinque anni dopo. Nel 1998 è stato nominato assessore ai Lavori Pubblici e al Patrimonio, mentre nel 1999, dopo le elezioni amministrative, gli viene assegnato anche l’incarico di vicesindaco, ruolo confermato anche nelle successive elezioni del 2004 e del 2009. Nelle ultime elezioni del 2014 è infine stato eletto consigliere comunale e nominato presidente del Consiglio Comunale.

Fausto Cavina nel discorso che ha tenuto durante il Consiglio Comunale ha ringraziato la propria famiglia per il sostegno che gli ha dimostrato nelle sei legislature che ha affrontato, gli elettori e lo storico parroco di San Lorenzo di Lugo, don Vittorio Vai, per averlo avviato all’impegno sociale sulla traccia della dottrina della chiesa. Ha inoltre ricordato l’esortazione che Papa Francesco ha rivolto ai politici di non alzare barriere.