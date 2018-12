Quattro mozioni per salvare le edicole: "Punti informativi e vendite biglietti"

Quattro proposte per salvare le edicole. A presentarle, attraverso un question time, sono il capogruppo in Consiglio comunale di "CambieRà" Samantha Tardi e di "Ravenna in Comune" Massimo Manzoli. "Sono ormai 10 anni che il settore delle edicole sta vivendo un declino importante, in quanto si è passati da 5,5 milioni di copie di quotidiani al giorno vendute, a circa 2,5 milioni, ovvero meno della metà. Inoltre dal 2001 al 2016, i punti vendita di distribuzione quotidiani ed illustrati si sono dimezzati, in quanto in ben 13 mila han chiuso i battenti, di cui circa la metà solo negli ultimi 2 anni", esordiscono Tardi e Manzoli.

"Anche a Ravenna si è riscontrata una numerosa cessazione di attività di edicola con la conseguente perdita di posti di lavoro e un lascito di manufatti chiusi, in zone strategiche della città, del centro storico e dei foresi, lasciati all'abbandono, al degrado ed utilizzati spesso e volentieri come toilette a cielo aperto sia da animali che da umani", evidenziano Tardi e Manzoli, spiegando di aver deciso di depositare quattro mozioni allo scopo di " tentare di dare risposta ai problemi che oggi affliggono il settore, partendo da soluzioni attuabili a livello comunale fino a proposte di impegno coinvolgenti i livelli a noi sovraordinati".

"Abbiamo ragionato sulla possibilità di attivare servizi differenziati ed aggiuntivi all'interno delle edicole con lo scopo di aumentare il flusso di potenziale clientela sia cittadina che turistica, tra questi una costituzione di una rete di Iat diffusi; l'istituzione di una rete di vendita e prevendita biglietti per manifestazioni sportive, culturali, teatrali, performative evitando il rilascio di esclusive ai grandi distributori; e l'istituzione di una rete di servizi quali rilascio certificati, servizio anagrafe e/o postali".

Inoltre, "per consentire un riuso ed una riattivazione dei chioschi chiusi", "abbiamo aanche avanzato proposte, quali la possibilità di cambio destinazione d'uso, mantenendo il divieto di somministrazione cibo e bevande, offrendo, con ciò, la possibilità di aumentare le probabilità di vendita del manufatto stesso affinché siano avviabili attività commerciali alternative a quella di rivendita giornali, come, ad esempio, punti di consegna/ritiro per corrieri e-commerce, temporary shop a rotazione e su pagamento di un noleggio, spazi di promozione per associazioni, isole solari e/o punti di ricarica per dispositivi, biciclette, auto, wifi, in abbonamento, vendita classica di merce non deperibile".

"Per quanto riguarda gli organi a noi sovraordinati abbiamo proposto l'avviamento di tavoli in cui siano presenti tutte le forze coinvolte, quali associazioni di Categoria, sindacati di settore (ad esempio Snag e Fieg), rappresentanti sindacali tra gli edicolanti stessi, affinchè si chieda con forza a Governo ed Editori un aumento della percentuale di sconto applicata sui prezzi di copertina (fermo da decenni alla media del 19% lordo); un progetto che preveda la spedizione degli abbonamenti in edicola, permettendo quindi al punto vendita di avere più giro di clientela e un minimo guadagno; proporre il divieto di inserimento negli illustrati e/o collezionabili in diffusione nelle edicole delle cartoline abbonamento; avviare qualunque iniziativa politica mirata ad aumentare il guadagno delle rivendite", viene aggiunto.

Biglietti bus

Inoltre è stato evidenziato "il tema della biglietteria Start Romagna, la quale a nostro avviso risulta obsoleta, poco efficiente per gli utenti e poco appetibile per i rivenditori, i quali, di conseguenza riducono l'offerta di vendita al minimo indispensabile, con conseguente risultato di un servizio insufficiente per cittadini e turisti. Start Romagna, al momento, e salvo accordi particolari e diversi con alcuni rivenditori, richiede loro il pagamento totale dei titoli di viaggio ordinati, al netto dell'aggio, immediatamente al momento della consegna (effettuata da un operatore Start che gira in auto fermandosi ad ogni punto vendita), creando quindi la condizione di completa anticipazione della spesa da parte del commerciante, il quale andrà a recupero solo nei giorni o nelle settimane successive. Su alcune tipologie di biglietto, inoltre, viene richiesto un numero minimo di acquisto, sotto il quale non viene effettuata la consegna, nemmeno se facente parte di un ordine maggiore".

"La nostra prima richiesta verte innanzitutto sull'aumento dell'aggio dedicato ai rivenditori, oggi fermo al 5% lordo, senza influire sul costo del biglietto per l'utente finale - viene evidenziato -. Poichè ci troviamo nell'epoca digitale, dove l'elettronico sta avanzando inesorabilmente, permettendo quindi fortissime riduzioni di consumo di carta, inchiostri, tempo e, soprattutto, denaro chiediamo a Start Romagna l'avvio di una trasformazione della biglietteria da una mera distribuzione dei titoli cartacei ad una biglietteria elettronica che consenta, tramite strumenti idonei, quali pos o pc, di poter rivendere i titoli di viaggio senza un pre-acquisto, bensì tramite una scelta digitale. I vantaggi sarebbero risparmio del costo dell'operatore e della relativa auto aziendale che gira per le consegne; riduzione del rischio smarrimento denaro incassato, poiché col sistema elettronico il pagamento avverrebbe tramite addebiti automatici in conto corrente o tramite carte di credito; scelta completa a disposizione del commerciante per la vendita del prodotto più consono alle esigenze del cliente; pagamento postumo, magari settimanale, e solo sul venduto effettivo, con addebiti automatici; abbattimento del rischio di invenduto; e controllo effettivo dei titoli venduti da parte di Start Romagna, siccome ora molti dei “venduti” sono semplicemente fermi nel cassetto di un rivenditore".