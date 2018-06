"Questa povera Italia", i Repubblicani a confronto sul nuovo Governo gialloverde

"Siamo stati e siamo dalla parte del Presidente della Repubblica nella vicenda della formazione del nuovo Governo e riteniamo la nuova maggioranza gialloverde inadeguata, per programma e composizione della compagine ministeriale, a governare un paese complesso come l’Italia". Luisa Babini e Paolo Gambi parleranno di questi temi e della situazione politica attuale, insieme all’editorialista e notista politico, Davide Giacalone, nel corso di una iniziativa, dal titolo “Questa povera Italia – Costituzione- Euro – Elezioni”, organizzata dal Circolo Partito repubblicano italiano “Doveri e Diritti” di Ravenna per mercoledì 6 giugno, alle 20,30, presso la sede del Circolo in Via Monfalcone 8. Sono previsti gli interventi di Riberto Neri, segretario generale Uil Ravenna, Angelo Morini, segretario Movimento Federalista Europeo di Ravenna e Giovanni Venieri, segretario del Circolo Pri “Doveri e Diritti”.