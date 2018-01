Camping Bisanzio, si dilatano i tempi di riapertura: "A rischio l’ennesima stagione balneare"

Si dilatano i tempi per la pubblicazione di un nuovo bando per la gestione del camping "Bisanzio" di Lido di Classe. "Il peggio è dietro l'angolo - tuonano il segretario romagnolo della Lega, Jacopo Morrone, e il capogruppo in consiglio comunale a Ravenna, Samantha Gardin -. I tempi biblici minacciano di veder sfumare l’ennesima stagione balneare". Per la Lega "a rimetterci ancora una volta sarebbero“i negozianti della zona, gli esercenti e i titolari di tutte quelle attività che contano e hanno sempre contato sulla capacità attrattiva del camping Bisanzio". Per Morrone e Gardini “non c’è tempo da perdere. chiediamo al Sindaco De Pascale che solleciti la Forestale affinché il nuovo bando sia pubblicato a breve e in ogni caso entro la fine del mese di marzo, per dare il tempo al nuovo gestore di riaprire i battenti. Il rischio di una mancata o tardiva aggiudicazione del bando è che tutta l’area si svaluti, perdendo attrattività turistica e valore immobiliare".