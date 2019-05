Raccolta porta a porta, telecamere e navetto: si riunisce il Consiglio comunale

Martedì 7 maggio alle 15.30 si riunisce il consiglio comunale, visibile anche attraverso internet in diretta streaming sul sito del Comune e sulla pagina Facebook Comune di Ravenna. Dopo le comunicazioni della presidente del consiglio comunale sull’ elenco delle interrogazioni che non hanno ricevuto risposta nei termini, si tratteranno i seguenti question time: “Necessaria ed urgente un’efficace azione di contrasto al degrado in viale Spalato a Marina di Ravenna”; “Nuovo palazzetto”; “Parte con quattro palle al piede il porta a porta nel forese”.

Seguiranno le interrogazioni su “Aiutiamo i giovani universitari nei loro studi”; “Per l’installazione di telecamere all’interno degli asili nido, scuole materne e delle case di riposo pubblici e privati”; "Esigenza di un navetto estivo a Marina di Ravenna e di autobus di linea anche a Marinara”; “Il degrado da radici non sia solo un cartello”; “Non più procrastinabile la messa in sicurezza di viale Zara a Marina di Ravenna”; "Tuteliamo la mariola, un simbolo di Ravenna”; "Cittadinanza onoraria a Mimmo Paladino”.

Le proposte di deliberazione riguarderanno “Approvazione rendiconto della gestione esercizio 2018 dell’Istituzione biblioteca Classense”; “Approvazione rendiconto della gestione esercizio 2018 dell’Istituzione Museo d’arte della città”; “Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 194 del decreto legislativo 267/2000, derivante da sentenza esecutiva n. 540 /2019 della Corte di appello di Bologna – causa 31/2018, in seguito ad opposizione alla stima definitiva dell’indennità di esproprio di aree occorse per la realizzazione della nuova strada di circonvallazione nord tra la rotatoria Svezia e via Cavina, con annesso cavalcavia carrabile sulla linea F.S. Fe-Rn (km 70+648)”; “Valutazione in merito alla variante all’ elaborato Poc 13 ricognizione dichiarazioni di pubblica utilità del Poc ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 10/1993 finalizzata al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’ esercizio dell’impianto elettrico a 15 kv (MT) in cavo sotterraneo ad elica visibile per l’inserzione della cabina terna Santerno, in località Santerno, nel Comune di Ravenna”; “Adozione variante al Rue in recepimento della “Carta delle potenzialità archeologiche” in discussione con l’ordine del giorno “Occorre il coinvolgimento dell’università nei prossimi aggiornamenti e approfondimenti della Carta delle potenzialità archeologiche”. Infine discussione e votazione dell’ordine del giorno “Sull’ adesione al nuovo Patto dei sindaci per il clima e l’energia”.