Ragone in assemblea per il rinnovo del Comitato cittadino

Lunedì 29 aprile alle 20,45 nei locali della ex-scuola elementare, in via Ragone Vecchio 13, si terrà l'assemblea popolare per decidere il percorso elettorale per il rinnovo del comitato cittadino. Tale assemblea è chiamata ad esprimere le candidature e decidere le modalità di convocazione e svolgimento delle elezioni. Ai sensi dello Statuto, all'assemblea popolare e alle elezioni per il nuovo Comitato possono partecipare tutti i cittadini residenti che abbiano compiuto 16 anni di età, ma anche i non residenti che abbiano legami d'interesse familiare, lavorativo, culturale, sociale e sportivo con la popolazione di Ragone. Pertanto, chiunque sia frequentatore delle iniziative che il Comitato Cittadino ha organizzato in questi anni è legittimato a partecipare all'incontro e a dare il suo voto.