Rapina a mano armata al supermarket, Movimento 5 stelle: "Serve un piano di sicurezza"

Il Movimento 5 stelle di Lugo condanna l'episodio di rapina a mano armata che ha avuto luogo sabato sera all'Eurospin di Lugo rivolgendo una critica all'amministrazione. "La nostra fiducia nelle forze dell'ordine atte alla difesa della nostra città è massima - spiega il capogruppo in consiglio Domenico Coppola - Tuttavia, in questi anni, di fronte a un escalation senza fine di episodi di violenza, furti, scippi, e rapine l'amministrazione comunale si è dimostrata impotente. I segnali urgenti ci sono già da tempo, ma non bisogna confondere gli indicatori con i reati. L'episodio in sè, la rapina di sabato, è solo il compimento di un contesto sociale in cui delinquere è diventato molto facile. La microcriminalità prolifera soprattutto grazie a due fattori: un contesto socio-economico povero, sia di risorse economiche che di stimoli culturali, e l'inconsistenza di chi amministra il territorio, che non è in grado di trasmettere un'idea di autorità forte e inflessibile contro ogni tipo di espressione criminosa. Infatti questa amministrazione ha sempre voluto minimizzare il problema della microcriminalità e mai si è impegnata nel redigere un piano di sicurezza e di presidio del territorio".

"Pare evidente che, in merito all'episodio di sabato scorso, ancora una volta nessuno dei nostri amministratori abbia compreso dove il pericolo si nasconda davvero - conclude Coppola - Nell'ipotesi, speriamo sbagliata, che la pistola fosse vera, è ragionevole ipotizzare che esista un mercato nero delle armi da fuoco, e che, visto il successo della rapina, Lugo si candidi a diventare un territorio estremamente attrattivo per i criminali. Per questo chiediamo con forza un piano per la sicurezza chiaro, senza zone grigie, in accordo con il Prefetto e tutte le forze dell'ordine del territorio".