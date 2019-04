Ravegnana, canile e ospedale: si riunisce il Consiglio comunale

Martedì 16 aprile alle 16 si riunisce il consiglio comunale, visibile anche attraverso internet in diretta streaming sul sito del Comune e sulla pagina Facebook Comune di Ravenna. A inizio seduta l’assessore Massimo Cameliani darà comunicazione circa prelevamenti dal fondo di riserva ai sensi dell’articolo 166 comma 2 del Testo unico 267/2000 e dell’articolo 14 comma 3 del regolamento di contabilità.

Sarà quindi trattato il question time presentato dalla consigliera Cristina Gottarelli del gruppo Pd inerente argomenti legati alla chiusura della Ravegnana. Seguirà l’interrogazione rivolta all’assessore allo Sviluppo economico Massimo Cameliani, presentata da Marco Maiolini, capogruppo Misto, su “Facciamo chiarezza sugli autocostruttori di Filetto”. Quindi le proposte di deliberazione di cui sarà relatore l’assessore all’Ambiente e ai Diritti degli animali Gianandrea Baroncini su “Approvazione della convenzione con il Comune di Russi per i servizi erogati dal canile comunale di Ravenna anno 2019” e su “Adesione al nuovo “Patto dei sindaci per il clima e l’energia” per l’attuazione del Piano di azione sull’ energia e il clima (Paesc) – approvazione e sottoscrizione”. L’assessore ai lavori pubblici, Roberto Fagnani, presenterà la proposta di delibera riguardante il “Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per lavori di somma urgenza per il ripristino della scarpata del rilevato stradale in via Fosso Ghiaia nel tratto compreso tra i civici 112 e 114”.

L’assessora all’Urbanistica Federica Del Conte sottoporrà alla discussione e al voto la ratifica della deliberazione di giunta comunale avente ad oggetto “Variazione di bilancio 2019/2021 a seguito del riconoscimento al Comune di Ravenna del contributo a sostegno dei processi partecipativi per il progetto presentato dal titolo “Ravenna partecipa l’urbanistica generale”. L’assessore al Patrimonio Massimo Cameliani porterà all’ attenzione del consiglio la proposta di delibera riguardante l’ “Accettazione contestuale alla cessione gratuita di area destinata a parcheggio al termine di via Bacchiglione a Ravenna”.

Infine due mozioni: la prima, presentata da Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna, su “Chiudere onorevolmente con un accordo la vertenza con le orfane del Galletti Abbiosi”; la seconda, presentata da Samantha Gardin, capogruppo Lega nord, e da Rosanna Biondi, Learco Vittorio Tavoni, Gianfilippo Nicola Rolando e Massimiliano Alberghini, consiglieri della Lega nord, su “Uniformare i cartelli informativi nei locali dell’Ospedale e dell’Ausl romagnola con il resto dell’UE”.