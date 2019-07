Ravegnana, 'Capitana' e pronto soccorso: si riunisce il Consiglio comunale

Martedì 2 luglio alle 15.30 si riunisce il consiglio comunale, visibile anche attraverso internet in diretta streaming sul sito del Comune e sulla pagina facebook Comune di Ravenna. A inizio seduta la comunicazione della presidente sull’elenco delle interrogazioni che non hanno ricevuto risposta nei termini e dell’assessora al Bilancio Valentina Morigi sul prelevamento dal fondo di riserva ai sensi del regolamento di contabilità.

Seguirà la trattazione dei seguenti question time: “Sulla chiusura del sindaco Michele de Pascale all’ipotesi di Ravegnana bis”, di Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna; su “Perché la cosiddetta Casa delle Donne si preoccupa della cosiddetta “Capitana” e non dei bambini sottratti da esponenti del Pd ai genitori (padre e madre) di Reggio Emilia?” di Alberto Ancarani, capogruppo Forza Italia; e su “Inceneritore Ire: perché non verrà spento a fine giugno?”, di Massimo Manzoli, capogruppo Ravenna in Comune. Si passerà poi alle interrogazioni rivolte al sindaco Michele de Pascale da parte del consigliere Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna, su “Le malattie del pronto soccorso” e su “Farmacup di Savarna nel sottoscala sofferenza da curare”. All’assessora alla Cultura, Elsa Signorino, è rivolta l’interrogazione di Veronica Verlicchi, capogruppo de La Pigna, “Sulla richiesta dei “3 amici” di assegnazione di 110mila euro per la traduzione in mosaico dell’opera di Picasso denominata Guernica”.

Le proposte di deliberazione: l’assessora Elsa Signorino relazionerà su “Convenzione per il triennio 2019/2021fra il Comune di Ravenna e l’associazione Banda musicale cittadina di Ravenna per l’esecuzione di brani e concerti musicali nel corso di cerimonie ed iniziative organizzate o partecipate dall’amministrazione comunale e la concessione in uso di alcuni locali situati presso il Palazzo dei congressi da destinare a sede dell’associazione”. Succederà la discussione e la votazione della “Ratifica della deliberazione di giunta comunale con oggetto “Progetto Usefall (Unesco site experience for all) – programma interregionale Italia-Croazia 2014/2020 – variazione al bilancio di previsione 2019/2021 e al piano esecutivo di gestione per l’anno 2019”. L’assessora al Bilancio Valentina Morigi sottoporrà al voto la proposta di delibera “Salvaguardia degli equilibri di bilancio, assestamento generale del bilancio 2019/2021 e ricognizione stato di attuazione programmi”. Interverrà infine l’assessore alle Aziende partecipate, Massimo Cameliani, che porterà alla discussione e al voto le seguenti proposte di delibera “Ravenna Entrate spa approvazione bilancio di esercizio 2018”; “Romagna Acque società delle fonti spa – approvazione bilancio d’esercizio 2018”; “Ravenna Holding spa – approvazione bilancio d’esercizio 2018”.