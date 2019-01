Ravegnana, il PD chiede misure a sostegno delle attività economiche della strada

“Il tragico evento che ha portato anche alla perdita di una vita umana – scrive la consigliera democratica - deve essere occasione di più ampie riflessioni sugli sviluppi futuri delle politiche relative non solo alla cura e tutela del territorio ma anche agli sviluppi delle politiche della mobilità sostenibile, della infrastrutturazione e delle economie locali. In questi frangenti è necessario far fronte alle emergenze e adoperarsi affinché tutte le istituzioni coinvolte siano in grado di riportare alla normalità nel più breve tempo possibile le infrastrutture coinvolte al fine di garantire la sicurezza della popolazione e del territorio e ricostituire gli equilibri economici alterati dall’evento. L’interruzione della strada Ravegnana ha messo in luce non solo le criticità a livello viabilistico e di circolazione, le quali nonostante alcuni disagi sono state comunque parzialmente risolte attraverso i percorsi alternativi, ma anche la fragilità di un territorio che, sebbene non densamente abitato, concentra parte delle sue attività economiche sulla strada Ravegnana contando sulla sua piena fruibilità. Siamo convinti che si debba procedere individuando misure di sostegno delle attività economiche più duramente colpite dalla chiusura della strada stessa. Perciò chiediamo all’amministrazione di valutare misure analoghe a quelle adottate per le attività coinvolte dal protrarsi dei lavori di P.zza Kennedy che già la precedente amministrazione aveva adottato a sostegno gli operatori in difficoltà. Questo episodio emergenziale deve essere poi di stimolo per valutare e incentivare politiche locali fortemente indirizzate alla sostenibilità della rete economica, sociale ambientale e infrastrutturale.”