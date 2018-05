"Ravenna al centro", i Repubblicani organizzano un forum sul centro storico

"I Repubblicani al governo della città sentono forte il dovere e la responsabilità di proporre idee e soluzioni per il futuro di Ravenna. Il centro storico di una città a vocazione turistica dovrebbe esserne il “salotto buono” dove cura, fruibilità e vivibilità dovrebbero essere le parole d’ordine: il centro di Ravenna risponde a questi requisiti?". Per rispondere a queste domande, giovedì 24 maggio alle 15,30 presso la Sala Bini di Confcommercio, in via Oriani 14 dove è iniziata la campagna elettorale amministrativa del 2016, il Partito repubblicano italiano di Ravenna organizza "Ravenna al centro", Forum dei Repubblicani sul Centro Storico.

Parteciperanno all'incontro Roberta Paltrinieri, ordinaria di sociologia dei processi culturali e responsabile del progetto di cittadinanza attiva di Bologna, Massimiliano Casavecchia, architetto ravennate, autore di progetti di rigenerazione urbana, Pier Luigi Bazzocchi, Console per l’Emilia-Romagna del Touring Club Italiano che ci racconterà come gli occhi del turista vedono il nostro centro cittadino, Mauro Tagiuri, in rappresentanza delle associazioni di categoria di commercio, titolare di una attività di commercio radicata nel centro storico. Le possibili risposte della politica verranno da Stefano Ravaglia, Segretario Comunale Pri di Ravenna, Chiara Francesconi, Capogruppo Pri in Consiglio Comunale, Eugenio Fusignani, vicesindaco repubblicano con delega al Centro Storico. La cittadinanza è invitata.