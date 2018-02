Ravenna, Casa Pound presenta il suo programma elettorale

CasaPound Italia annuncia la presentazione del proprio programma elettorale previsto per questa sera nella sala del consiglio in via Aquileia, 13 alle ore 21,00. "Invitiamo i ravennati a partecipare all'evento, è importante che gli elettori capiscano che CasaPound Italia ha il programma più vicino al modello socio -economico costituzionale e che non si facciano condizionare dalle falsità che hanno caratterizzato questa campagna elettorale" commenta il candidato all'uninominale di Ravenna per la Camera dei Deputati Massimiliano Lilliu.

"Affronteremo diversi temi questa sera, si parlerà di economia, lavoro, politiche sociali , sanità e sarà disponibile il programma cartaceo che conta 16 punti programmatici tra cui l'ultimo intitolato " Per una reale applicazione della Costituzione" . Questa campagna denigratoria nei nostri confronti serve solamente a partiti come il PD o LeU a confondere l'elettore in merito a questioni di vitale importanza come il rapporto con l'UE e le politiche di austerità che hanno caratterizzato gli ultimi quattro governi." Conclude Lilliu "Alla presentazione sarò presente personalmente insieme alla ravennate candidata al Senato Irma Donatella Pennucci e a Gaia Righi, candidata capolista per la Camera al plurinominale della Romagna."