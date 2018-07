Razzismo, capanni e nuovo palazzetto dello sport: si riunisce il Consiglio comunale

Martedì 31 luglio alle 16 si riunisce il consiglio comunale, visibile anche attraverso internet in diretta streaming sul sito del Comune e sulla pagina Facebook Comune di Ravenna. A inizio seduta saranno discussi i seguenti question time: “Sui gravi episodi di razzismo contro i bambini del Centro Estivo di Città Meticcia” presentato da Fabio Sbaraglia (Pd); "Piscina comunale – scandaloso! Interruzione di pubblico servizio?" e “Vegetazione argine sinistro Fiumi Uniti" presentati da Emanuele Panizza (Gruppo Misto).

A seguire l’assessore Roberto Fagnani risponderà all’interpellanza presentata da Massimiliano Alberghini (Lega Nord) su “Alcuni aspetti del comparto edile\urbanistico della città: nuovo palazzo dello sport e riqualificazione stradelli retrodunali”. Successivamente l’assessora Valentina Morigi risponderà all’interrogazione presentata da Alberto Ancarani (Forza Italia) su “Appalti gestione immigrati: molte ombre e troppa opacità”.

In seguito saranno presentate le seguenti proposte di deliberazione: dall’assessora Valentina Morigi “Approvazione Dup”, in discussione con l’ordine del giorno presentato da Samantha Gardin (Lega Nord) e sottoscritto da Perini, Ancisi, Biondi, Alberghini, Rolando, Ancarani, Panizza, Maiolini, Tardi, Verlicchi e Manzoli su “Istituzione fondo comunale per la promozione e la introduzione nelle spiagge e negli stabilimenti balneari di sedie job del litorale ravennate”; dall’assessora Federica Del Conte “Procedura per la cessione gratuita e relativa accettazione di aree di perequazione individuate e disciplinate da Psc, Poc e Rue”; dall’assessora Elsa Signorino “Approvazione assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'Istituzione Museo d'arte della città” e “Approvazione assestamento generale e salvaguardia equilibri del bilancio di previsione 2018-2020 dell'Istituzione Biblioteca Classense”; dall’assessore Gianandrea Baroncini “Approvazione protocollo progetto Sinatra II (Sorveglianza inquinamento atmosferico territorio di Ravenna).

Saranno poi discussi i seguenti ordini del giorno: “Atto di indirizzo semplificazione delle procedure di effettiva riqualificazione dei capanni nelle zone naturalistiche” presentato in corso di seduta il 10 luglio da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna) e “Crisi idrica” presentato da Massimo Manzoli (Ravenna in comune).