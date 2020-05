"Realizzare una bicipolitana e dare incentivi per acquisto e uso di bici"

Incentivi comunali per l'acquisto di biciclette (comprese quelle elettriche), per l'uso nel percorso casa-lavoro e realizzazione della “bicipolitana” di Ravenna: queste le richieste che la lista civica La Pigna rivolge al Comune di Ravenna. "In questa Fase due la parola d'ordine deve essere "anche a Ravenna mobilità sostenibile" - spiega la capogruppo Veronica Verlicchi - E proprio la bicicletta deve diventare il mezzo più usato, almeno in città. La lenta e progressiva riduzione delle limitazioni comporterà un maggior utilizzo dei mezzi privati, anche in considerazione del fatto chei mezzi pubblici potranno essere utilizzati da massimo di 15 persone alla volta. Nel decreto di maggio, il Governo ha annunciato incentivi per la mobilità sostenibile: si parla di una card di 200 euro per l’acquisto di biciclette (anche elettriche). Noi chiediamo che il Comune di Ravenna si impegni ad integrare il contributo statale".

"Il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (Pums) è operativo nel nostro territorio già dal 29 gennaio 2019 - continua la consigliera d'opposizione - Ci sono proposte avanzate da noi e votate dal consiglio comunale di Ravenna a inizio 2019 che chiedono contributi per l'acquisto e incentivi per l'uso delle biciclette. Tutte iniziative che sono rimaste lettera morta. Il sindaco de Pascale e la sua giunta non hanno fatto nulla! Chiediamo, inoltre, che venga progettata e realizzata una rete di piste ciclabili per il collegamento tra la città e il forese e che potrà essere anche di interesse turistico, attraverso l'integrazione tra percorsi ciclabili ed itinerari turistico-escurisionistici. Gli strascichi della pandemia da Covid-19 porteranno inevitabilmente a cambiamenti sostanziali della nostra mobilità: de Pascale metta in campo tutte le risorse e attui tutte le misure possibili per rispondere prontamente e adeguatamente alle nuove esigenze dei ravennati".