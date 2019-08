Reddito e pensione di cittadinanza: in provincia quasi 3000 domande accolte

Sono 905mila le domande per il Reddito e la Pensione di cittadinanza accettate complessivamente a luglio, su 1,4 milioni di domande totale. 793mila riguardano il Reddito, con 2,1 milioni di cittadini coinvolti, mentre le restanti 112mila sono Pensioni, di cui beneficiano 128mila persone. L’importo medio mensile è pari a 489 euro, 526 per il Reddito e 207 per la Pensione.

“Le domande accolte in Emilia Romagna sono 31.985 di cui 2938 in provincia di Ravenna. Le persone coinvolte nel ravennate sono 6559 e l’importo medio mensile è di 394,66 euro - spiega il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti - Significa che in pochi mesi quasi 32.000 cittadini della nostra Regione hanno avuto accesso a una misura grazie alla quale potranno usufruire di un sostegno al reddito e contemporaneamente, nel caso dei percettori del Reddito di Cittadinanza, attivarsi in un percorso di formazione e riqualificazione con l'obiettivo di trovare un nuovo lavoro. Un risultato molto importante di cui sono estremamente soddisfatto. Questa misura, fortemente voluta dal M5S fin dal suo ingresso in Parlamento nel 2013, ha tra i suoi obiettivi anche quello di restituire dignità e potere d'acquisto a milioni di persone finite nel vortice della povertà. Maggiore serenità anche per tantissimi nuclei familiari del ravennate, quasi 3000 come indicato dai dati. Grazie al Reddito e alla Pensione di Cittadinanza stiamo costruendo le fondamenta di uno Stato più giusto”.

Il numero delle domande accolte nei Comuni della provincia di Ravenna

Alfonsine: 74

Bagnacavallo: 110

Bagnara di Romagna: 4

Brisighella: 65

Casola Valsenio: 16

Castel Bolognese: 48

Cervia: 145

Conselice: 66

Cotignola: 42

Faenza: 465

Fusignano: 71

Lugo: 255

Massa Lombarda: 67

Ravenna: 1370

Riolo Terme: 31

Russi: 71

Sant'Agata sul Santerno: 20

Solarolo: 18