Renzi lascia il Pd: anche a Ravenna nasce il movimento "Italia Viva"

Nasce "Italia Viva" a Ravenna, un primo gruppo che esce dal Pd e segue Matteo Renzi. Molti di questi facevano parte della mozione "SempreAvanti" della provincia di Ravenna, altri erano componenti del direttivo del primo circolo D’Attore da cui arrivano 9 donne e 4 uomini. "Alcuni sono nomi un po' più conosciuti - spiegano i membri del movimento - come Alve Ancarani, Manuela Fantinelli, Patrizia Magnani, Tonino Lazzari, Massimo Magnani, Sandro Fioravanti. Nessuno di loro ricopre ruoli esecutivi a carattere politico o amministrativo. E proprio dal circolo più grande della città, a soli due giorni dall’annuncio di Renzi, esce circa il 20% di iscritti per andare in Italia Viva. Credono fortemente che questo progetto possa essere espressione di una politica che non teme di percorrere nuove strade, passo dopo passo, con nuove modalità di comunicazione e di relazione tra le persone, per tornare a far sognare e a voler partecipare. Ma per costruire questa casa di valori riformisti e liberal-democratici occorrono anche persone nuove, competenti, determinate e molto volenterose. Persone che hanno voglia di spendere un po' del loro tempo e delle loro capacità per il bene della nostra città e della nostra nazione, persone che più che criticare amano fare, incontrare, conoscere. Queste persone, che sappiamo esserci a Ravenna, le aspettiamo al primo incontro che si terrà lunedì 30 settembre presso il Quartiere San Giuseppe. Contattateci tramite la pagina Facebook ComitatiCiviciRavenna o mandate una mail a Italiaviva-ra@gmail.com".