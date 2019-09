Repubblicani: "Dopo l'uscita di Renzi dal Pd dobbiamo riunire le ipotesi in campo"

La nascita di una nuova formazione renziana lascia il Pd libero di ridefinirsi come formazione più di sinistra di matrice socialista. Soprattutto, senza dimenticare l'importante visione rappresentata da Calenda, aggiunge un'altra prospettiva al centro che non può non essere oggetto di opportune valutazioni da parte del Partito repubblicano italiano. Infatti, il percorso che abbiamo intrapreso col congresso di Bari è quello di contribuire alla creazione di una proposta politica che serva anche da base per ricostruire un nuovo centro-sinistra. La nostra esperienza con +Europa, che rispondeva proprio a questa strategia, ci impone ora di lavorare per riunire le ipotesi in campo, cercando di favorire un confronto Renzi, Calenda e Bonino per proseguire nella costruzione di un'area di agibilità politica laica, liberaldemocratica, civica e riformatrice; l'unica strada possibile per garantire equilibrio al sistema politico nazionale oltre garantire la presenza dei valori dell'Edera nel panorama politico, ricostruendo una presenza repubblicana nel Paese.

Eugenio Fusignani, vicesegretario Nazionale Vicario Partito repubblicano italiano