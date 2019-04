'Rimodellare il Porto e ampliare la Darsena': le proposte di Progetto Cervia

Michele Fiumi, capolista dei civici di 'Progetto Cervia-Italia in comune', nella mattinata del 25 aprile ha registrato un video sullo sfondo del Porto canale spiegando come tra i suoi obiettivi ci sia quello di porre l’accento sugli interventi necessari al rilancio dell’infrastruttura. “Il Porto canale – interviene Fiumi - è fondamentale se vogliamo parlare di prospettive future per l’economia e il turismo di Cervia. Noi di Progetto Cervia ci impegneremo promuovendo interventi importanti, come quello di allungare le sponde del Porto canale per permettere alle imbarcazioni di entrare in maniera più agevole. Anche la Darsena deve essere implementata in maniera tale da poter accogliere imbarcazioni da diporto di dimensioni maggiori. Su questo argomento siamo perfettamente in linea con la visione del nostro candidato sindaco Massimo Medri, perché sul rilancio del Porto di Cervia siamo convinti navighi il futuro dell’economia e del turismo del nostro paese".

I civici focalizzano l'attenzione anche alla sistemazione dell’ex fascia demaniale di Milano Marittima: "La fascia ex demaniale rappresenta un’opera importante che riguarda la zona retrostante i bagni di Milano Marittima, un’opera che abbiamo voluto e sulla quale abbiamo insistito particolarmente nel 2014 e nel corso dell’ultima legislatura, affinché una parte dei 10 milioni di investimenti del Comune di Cervia fossero destinati alla riqualificazione di quest’area - prosegue Fiumi - Siamo lieti di poter dire che l’Amministrazione comunale ci ha ascoltato. Ora questo lavoro deve continuare e l’impegno, se i cervesi ci daranno fiducia, è quello di continuare su questa strada, andando al completamento dell’opera a nord verso Lido di Savio e a sud verso il Porto canale. L’impegno che ci assumiamo come progettisti, insieme al nostro candidato sindaco, è dunque quello che quest’opera sia ancora una volta oggetto di investimenti e venga continuata e finalmente completata".