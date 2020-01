Rinnovo dei consigli di zona a Bagnacavallo, Boncellino, Rosetta, Traversara e Villanova

Sono 51 le candidature per il rinnovo dei Consigli di Zona di Bagnacavallo, Boncellino, Rossetta, Traversara e Villanova. Si voterà domenica 26 gennaio, dalle 8 alle 20, in concomitanza con le elezioni regionali, nei seggi appositamente allestiti nei pressi di quelli elettorali.

I candidati sono così suddivisi: Bagnacavallo 14, Boncellino 7, Rossetta 10, Traversara 9, Villanova 11. I più giovani sono tre ventenni, classe 1999, i più anziani invece sono due candidati del 1944. I Consigli di Zona di Glorie, Masiera e Villa Prati, per i quali non è stato raggiunto il numero minimo di candidati necessario per lo svolgimento delle elezioni (sette), resteranno in carica fino alla definizione di nuovi tempi e modalità di consultazione. Per ogni Consiglio di Zona è compilata una lista unica, disponibile sul sito del Comune, presso l’Urp e l’Ufficio Partecipazione.

Al momento del voto, i cittadini residenti nelle zone potranno esprimere al massimo due preferenze, senza distinzione di genere, apponendo una crocetta a fianco dei nomi dei candidati prescelti. Saranno eletti i sette candidati (undici nel caso di Bagnacavallo) che avranno ricevuto più preferenze. In caso di parità di voti, la precedenza sarà data al candidato più giovane. Possono votare gli iscritti alle liste elettorali del Comune di Bagnacavallo, i ragazzi e le ragazze che abbiano compiuto 16 anni entro il giorno delle elezioni (quindi il 26 gennaio 2020) e i cittadini comunitari e stranieri residenti nel Comune (anch’essi dal sedicesimo anno di età).