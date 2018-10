Riprendono da Rossetta gli incontri del progetto "Corpo Comune" a Bagnacavallo

Riprenderanno nella mattinata di sabato 13 ottobre dalla frazione di Rossetta gli incontri mensili fra cittadini e amministratori del Comune di Bagnacavallo nell’ambito del progetto Corpo Comune. Dalle 10.30 alle 12 il sindaco Eleonora Proni e gli assessori saranno presenti presso il centro civico di traversa Rossetta per ascoltare idee, proposte, suggerimenti e domande dei cittadini e confrontarsi con loro sulle principali tematiche di attualità non soltanto della frazione ma più in generale del territorio comunale. Voluto dall’Amministrazione comunale bagnacavallese come occasione di confronto costante, il progetto ha preso avvio a inizio 2017 e dopo cinque incontri tematici ha assunto cadenza mensile ed è diventato itinerante. Gli appuntamenti dei mesi scorsi, oltre al capoluogo Bagnacavallo, hanno coinvolto Villanova, Masiera e Glorie. Dopo l’appuntamento di Rossetta, gli incontri proseguiranno secondo questo calendario: 10 novembre Traversara (centro civico), 1 dicembre Bagnacavallo (sala giunta), 12 gennaio Boncellino (sala parrocchiale), 9 febbraio Villa Prati (centro civico). I cittadini possono anticipare i propri contributi in forma cartacea e non anonima consegnandoli all'Urp del Comune di Bagnacavallo oppure inviandoli via mail all’indirizzo partecipazione@comune.bagnacavallo.ra.it. Per informazioni: 0545 280889 (Ufficio Decentramento e Partecipazione) www.comune.bagnacavallo.ra.it partecipazione@comune.bagnacavallo.ra.it Facebook @ComuneBagnacavallo