"Ripristinare gli alberi abbattuti davanti all'area commerciale di via Gulli". E' quanto afferma Giampaolo Tugnoli, esponente di Lista per Ravenna nel quartiere Darsena. Il 7 marzo scorso, la giunta comunale ha comunicato che il lunedì successivo, in via Lanciani, sarebbero cominciati “i lavori per sostituire le alberature mancanti e quelle residue in cattivo stato fitosanitario e ormai a fine ciclo vitale con 114 nuovi alberi della specie ‘Lagerstroemia indica’, albero ornamentale con fioritura estiva”, e che “i lavori di sostituzione dureranno per tutto il mese e prevedono la contestuale eliminazione delle vecchie piante ammalorate, la riapertura delle aiuole vuote e la contemporanea ricollocazione delle nuove piante”.

"I lavori sono stati avviati e stanno procedendo puntualmente - spiega Tugnoli -. La notizia ha però interessato i residenti della via Gulli nel tratto in angolo con la via Lanciani stessa, dove a suo tempo furono abbattuti e non sono mai stati sostituiti i tre alberi che ne ombreggiavano l’area commerciale disposta tra i numeri civici 111 e 129, comprendente sette attività (panetteria, pasta fresca, parrucchiere, toelettatura per cani, macelleria, ambulatorio veterinario, frutta e verdura), con 11 vetrine. Si disse, anche in quell’occasione, che erano ammalorati e si assicurò che sarebbero stati rimpiazzati. A parte il danno paesaggistico, con le buche evidenti sul marciapiedi, è notevole, in primavera/estate, quello ambientale: per la comunità residente, che fruiva della frescura e dell’ombra offerte dalle vaste chiome degli alberi; e per le attività commerciali, le cui vetrine sono ora sotto il sole dalle 15.00 al tramonto2.

"L’occasione dei lavori avviati lì a fianco, nella via Lanciani, legittima dunque la richiesta all’amministrazione comunale di inserirvi, con una facile e minima variante all’appalto in corso (consentita dalla legge fino ad 1/5 dell’importo contrattuale), anche il ripristino delle alberature mancanti nel suddetto tratto di via Gulli, considerando peraltro che esse erano e dovrebbero tuttora risultare censite, con la rispettiva numerazione e scheda, nel patrimonio verde del Comune - conclide -. In tal senso, il capogruppo di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi, ha rivolto ieri al sindaco un’interrogazione question time, che potrà avere risposta la settimana prossima".