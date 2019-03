Ripristino del collegamento Budrio-Massa Lombarda: si presenta uno studio di fattibilità

Mercoledì alle 20.40, in Sala Buzzi (viale Berlinguer, 119 il Gruppo misto in collaborazione al gruppo “Call to action” di Ravenna, illustreranno lo studio di fattibilità e le prospettive future per il ripristino del collegamento Budrio - Massa Lombarda, possibile soluzione alternativa per ridurre il tempo di percorrenza sulla tratta Ravenna\Bologna. Parteciperanno il consigliere comunale del M5S di Medicina Emanuele Longhi, Alfredo Sambinello, Anna Giulia Olivieri di Si per Legambiente, e Marco Maiolini del Gruppo Misto. Nella serata si lascerà anche spazio alle problematiche evidenziate dai pendolari, conseguenti alla soppressione delle fermate nelle stazioni limitrofe (Classe e Godo ed altre), e relativo ripristino.