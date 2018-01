Rissa in ospedale e le dimissioni di Michela Guerra: si riunisce il consiglio

Martedì 16 alle 16 si riunisce il consiglio comunale, visibile anche attraverso internet in diretta streaming sul sito del Comune e sulla pagina Facebook Comune di Ravenna. A inizio seduta si voterà la surroga della consigliera dimissionaria Michela Guerra: il ruolo di capogruppo di CambieRà passerà quindi a Marco Maiolini, mentre entrerà in consiglio al suo posto Emanuele Panizza, secondo il voto pronunciato dai ravennati il 5 giugno 2016.

Quindi si tratteranno due question time: “Tentativo di accoltellamento ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna” e “Quali notizie ha l’amministrazione comunale sui rom che hanno messo a ferro e fuoco il pronto soccorso?”. Di seguito si darà risposta alle seguenti interrogazioni: “Stato di salute degli ordini del giorno”; “Penosi abusi del Comune su un capanno in regola”; “Via Petrosa a Campiano non è per pedoni ciclisti e disabili”; “Disagi dalla mancata manutenzione delle fogne e idrovore inattive”; “Il falso problema dei bus turistici in fermata rapida nella piazza Baracca”; “Il ponte più sicuro del mondo a Ravenna in zona Darsena”; “Marciapiedi fantasma a Piangipane nelle lottizzazioni del Comune”.

Seguiranno infine la discussione e la votazione degli ordini del giorno presentati sui seguenti temi: “Misure per mettere in equilibrio economico finanziario la Fondazione parco archeologico di Classe RavennAntica”; “Dismissione della partecipazione in Aser”; “Scioglimento e liquidazione della società Azimut spa previa reinternalizzazione dei servizi ad essa affidati”; “Dismissione della partecipazione in Ravenna farmacie”; “Dismissione della partecipazione in Sapir spa”.