"Riti Senegal rumorosi", la Lega porta il caso in Consiglio comunale: "Serve più educazione"

"Anche noi abbiamo dei riti religiosi, ma li celebriamo senza dare disturbo e musica alta. Ci vuole educazione". La consigliera comunale della Lega a Ravenna, Rosanna Biondi, ha chiesto conto martedì pomeriggio in Consiglio comunale della concessione dell'impianto sportivo "Remo Fiumana" di Roncalceci, nel forese, per alcune manifestazioni religiose dell'associazione Tidani destinate alla comunità senegalese. In particolare due eventi, dell'1 giugno e 21 settembre scorsi, di cui alcuni cittadini si sono lamentati con l'esponente del Carroccio per l'eccessivo rumore.

E Biondi ha prontamente vergato un'interrogazione non condividendo la concessione di una palestra comunale, che, da regolamento, ha ricordato, oltre alle scuole viene data in utilizzo alle associazioni sportive. Inoltre in citta' e' presente "una delle moschee piu' grandi d'Europa". Almeno, ha rimarcato, "se non possono andare alla grande moschea, facciano i loro riti con quella discrezione ed educazione che la campagna richiede", ha caldeggiato la consigliera.

Capita "spesso" che le palestre siano utilizzate per altre attivita' oltre a quelle sportive, ha ribattuto l'assessore al Decentramento Gianandrea Baroncini, precisando che "i pagamenti sono risultati regolari cosi' come l'associazione, che e' nota", mentre gli uffici comunali hanno informato Questura e Carabinieri degli eventi per i quali era prevista una capienza di 400 persone. "Dunque va bene cosi', possono eseguire i riti", ha tirato le fila Biondi, ricordando come diverse "persone si sono lamentate per l'eccesso di rumore".