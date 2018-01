Rotonda sulla Ravegnana, ancora ritardi: slitta il completamento

Slitta ancora la data per il completamento della rotonda fra la Ravegnana e l’Adriatica. Il consigliere provinciale Gianfranco Spadoni ricorda che "la rotonda, che doveva essere pronta prima entro il 20 novembre scorso, ma poi la ditta ha ottenuto una proroga a fine 2017, non è di fatto completata, nonostante l’impegno e le assicurazioni dell’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Ravenna il quale garantiva un tempo massimo del fine anno". "Vogliamo sperare che Anas, che ha rescisso il contratto con la ditta aggiudicataria per poi affidarla a quest’ultima impresa cui è affidato il completamento dei lavori, assuma un comportamento analogo quando si tratterà di saldare il conto".