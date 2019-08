Prima va in consolle in spiaggia, poi sale sul palco per il comizio: "Putin è un grande presidente"

Matteo Salvini habitué della Romagna. Ospite fisso del Papeete Beach di Milano Marittima, sabato sera è stato il proragonista della Festa della Lega Romagna sul palco allestito per la tradizionale festa di partito. Poco prima, ancora al mare e in costume da bagno, è salito in consolle dello stabilimento balnerare, a fianco dei dj e in quel momento per lui è scattato l'Inno d'Italia in spiaggia.

Arrivato a Cervia sulle 21,30 sulle note di "Nessun Dorma", Salvini si è scattato un selfie sul palco - quasi un rito per lui quando inizia un comizio. Non è mancata una contestazione al grido di "fascista", tutta l'area è stata presidiata dalle forze dell'ordine. Alla festa della Lega Salvini ha parlato di temi nazionali. "O avremo una squadra compatta che ha la forza di fare le cose o la forza la chiederemo agli italiani perché il paese merita tutto". Lo dice Matteo Salvini dal palco della festa della Lega Romagna.

"Finché ho certezza - ha detto il ministro - che il governo può fare le cose le faccio. Ma sei i no diventano più dei sì... Petrolio, rifiuti, l'autonomia che premia il merito e punisce gli incapaci. Da qui a settembre se sono tanti sì andiamo avanti, ma se ci sono i no... Vale anche per la riforma della giustizia". "O i cinque stelle ci danno una mano a migliorare il Paese o lo miglioriamo da soli", aggiunge. "Abbiamo contro - è un altro passaggio del suo intervento - tutto il sistema del politicamente corretto. Qualcuno del Pd ha fatto polemica perché ero in spiaggia a Milano Marittima. Preferisco essere lì che avere sulla coscienza i risparmiatori di Banca Etruria".

"Lavorerò per tornare ad avere buoni rapporti con la Russia. Putin è un grande presidente. E lo dico perché lo penso, non perché mi abbiano pagato come ritiene qualche giornale". Il leader leghista ha elogiato anche Donald Trump, Jair Bolsonaro e Victor Orban.