San Pietro in Vincoli, Barbara Sedioli lascia LpRa: "Insanabili incomprensioni"

Barbara Sedioli lascia Lista per Ravenna, annunciando le sue "irrevocabili dimissioni". Una decisione frutto di "insanabili incomprensioni riguardanti la linea politica". L'avvocato ha così abbandonato il gruppo consiliare di Lista per Ravenna nel Consiglio territoriale per San Pietro in Vincoli per entrare nel Gruppo Misto, dove, spiega, "continuerò fino a fine consiliatura la mia attività a sostegno delle problematiche in favore dei cittadini delle Ville Unite".

