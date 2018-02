Sandro Gozi in visita tra musei, Università e centri di ricerca

Giornata ricca di appuntamenti nel faentino quella di giovedì 8 per Sandro Gozi, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. In corsa alla Camera per il Partito Democratico nel collegio plurinominale della Romagna, Sandro Gozi inizierà presto la sua visita nella città manfreda.

Alle 9 Gozi incontrerà i rappresentati di Caviro ed Enomondo, mentre alle 10:30 si confronterà con gli operatori dell’Anffas presso il loro centro. Alle 11:30 è prevista la visita al Museo Carlo Zauli e, alle 12.30, quella presso la fondazione Faentia Sales. Alle 14:30 visiterà la sede dell’Enea e del Cnr. Dalle 18 alle 18:30 ci sarà un momento di confronto con le associazioni culturali del territorio. La giornata si concluderà alle 18:45 con un incontro pubblico in cui si parlerà di Europa e delle sfide delle prossime elezioni (sede Pd via Cavour, 11).