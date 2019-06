Sanità, Classis e offshore: si riunisce il Consiglio comunale

Martedì 25 giugno, alle 16, si riunisce il consiglio comunale, visibile anche attraverso internet in diretta streaming sul sito del Comune e sulla pagina Facebook Comune di Ravenna.

A inizio seduta ci sarà la trattazione dei question time: “Quale futuro per i lavoratori della sanità?” presentato da Michele Distaso, capogruppo Sinistra per Ravenna e da Mariella Mantovani, capogruppo Articolo Uno – Mdp; “Il purgatorio di Dante priva gli ospiti della casa protetta Garibaldi degli spazi cui sono abituati?” di Alberto Ancarani, capogruppo Forza Italia; “La mancata realizzazione dei lavori urgenti a Marina di Ravenna”, presentato da Veronica Verlicchi, capogruppo la Pigna.

Successivamente l’assessore ai Lavori pubblici Roberto Fagnani risponderà alla seguente interrogazione: " Preoccupazione per la situazione di via Argine destro Ronco", presentata da Daniele Perini (Ama Ravenna). L’assessore al Patrimonio Massimo Cameliani illustrerà le seguenti proposte di deliberazione: “Manifestazione di volontà per la vendita di un terreno di proprietà comunale sito in zona portuale in fregio alla via Classicana”; “Accorpamento al demanio stradale di un tratto di via Carraia Vangaticcio a Madonna dell'Albero”; “Accettazione contestuale alla cessione gratuita di area destinata a marciapiede e di area destinata a pozzetto collegato alla rete pubblica, a Lido Adriano, in viale Tasso”; “Manifestazione di volontà per la cessione in diritto di superficie per 99 anni di lotti destinati a edilizia residenziale sociale al fine della partecipazione al bando per l'attuazione del programma denominato "Housing sociale 2019". L’assessora all’Urbanistica Federica Del Conte presenterà la proposta di deliberazione “Accorpamento al demanio stradale di un tratto di via La Torre Pio in Campiano (Ra)”.

Saranno quindi discusse alcune mozioni: per l’assessore Roberto Fagnani “Nuovo museo Classis istituzione navetta Apollinare”, presentata da Samantha Tardi (CambieRà); per l’assessora Elsa Signorino “Nuovo museo Classis migliorare la comunicazione” presentata da Samantha Tardi (CambieRà); per l’assessore Massimo Cameliani “Per chiedere la deroga di Ravenna al blocco delle esplorazioni e delle estrazioni del gas” presentata da Veronica Verlicchi (La Pigna). Infine sarà trattato l'ordine del giorno "Una cabina di regia per eventi lidi" presentato da Michele Casadio (Pd).