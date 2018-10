Sanità e malasanità: il direttore di Ausl Romagna ospite del consiglio comunale

Martedì 2 ottobre alle 15.30 si riunisce il consiglio comunale, visibile anche attraverso internet in diretta streaming sul sito del Comune e sulla pagina Facebook Comune di Ravenna. A inizio seduta la presidente del Consiglio comunale fornirà comunicazioni circa l’elenco delle interrogazioni che non hanno ricevuto risposta nei termini.

Seguirà la trattazione dei seguenti question time: “Sull’urgenza di autorizzare lo spazio per la collocazione del carrello mobile dei rifiuti del Grand-Italia Bar”, presentato dalla consigliera Veronica Verlicchi (La Pigna); “Ripristino funzionalità ufficio decentrato di Piangipane”, presentato dalla consigliera Patrizia Strocchi (Pd); “Quali progetti per la casa circondariale di via Port’Aurea”, presentato dal consigliere Fabio Sbaraglia (Pd). Alle 16 il consiglio comunale proseguirà i lavori, come da richiesta di convocazione dei consiglieri Alberto Ancarani (Forza Italia), Samantha Tardi (CambieRà), Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), Samantha Gardin (Lega nord), Marco Maiolini (gruppo Misto), alla presenza del direttore dell’Azienda sanitaria locale della Romagna Marcello Tonini. Sarà infine discusso l’ordine del giorno, presentato da Veronica Verlicchi, capogruppo de La Pigna, sulla realizzazione di un Cup dell’Emilia Romagna.