Sardine in piazza a Castel Bolognese: "Votiamo per un'Emilia-Romagna più unita"

Domenica mattina le "sardine" sono tornate in piazza, questa volta a Castel Bolognese. In tanti si sono riuniti in piazza Fanti di fronte al monumento della staffetta partigiana con striscioni, sardine di cartone recitanti frasi di Dante Alighieri e sardine all'uncinetto, ma anche con una "sardina ecologica" di quattro metri per dire no alla plastica e per un mare pulito.

Salendo su di una panchina e con tanto di megafono ha preso la parola Sirin Ghribi, "sardina" nata in Italia da genitori tunisini ("quindi per Salvini io sarei una galeotta") e candidata al consiglio comunale con il sindaco Luca della Godenza alle elezioni amministrative 2019. "Da sempre ho vissuto una situazione di razzismo, ma mai come al giorno d'oggi - ha spiegano Sirin - Il fatto che sia bilingue e biculturale dovrebbe essere un trampolino per il mio lavoro e le mie esperienze, in realtà non è così. Salvini in poco tempo è riuscito a spargere, insieme a tutta la sua combriccola, un odio pazzesco verso lo straniero e il diverso. E quando parlo di diversità non parlo solo di origini, ma anche di cultura, lingue, mentalità. Anche se alle elezioni Salvini ha avuto molti voti, noi dobbiamo riuscire il 26 gennaio a votare per un'Emilia-Romagna più unita. Il bello dell'iniziativa delle sardine è che, nonostante in Regione ci sia un po' di screzio tra emiliani e romagnoli, con le sardine siamo riusciti tutti quanti a riunirci".

La giovane ha poi letto la testimonianza di una partigiana castellana, prima di dare la parola ad alcuni "colleghi" che hanno recitato i primi articoli della Costituzione italiana. Tra il pubblico era presente anche Edoardo Caroli, amministratore delle sardine ravennati: "Vedo tante facce familiari e spero tanto di vedervi anche a Bologna, perchè la solidarietà non solo la si riceve ma la si dà anche - ha chiuso la manifestazione Caroli - E' bellissimo vedere come il movimento delle sardine sia transgenerazionale, dai più piccoli agli anziani: siamo tutti uguali, persone che non stanno sedute sul divano ma che si chiedono cosa possiamo fare per lo Stato e per i loro concittadini". Poi tutte le sardine ai sono strette attorno al monumento della staffetta partigiana per un selfie di gruppo.