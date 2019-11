Anche a Ravenna nasce il movimento delle "sardine" contro Salvini

Anche a Ravenna è nato il gruppo di "sardine anti-Salvini". Martedì mattina, infatti, è stato ufficialmente inaugurato un gruppo Facebook - denominato 'Sardine di Ravenna' - che nel giro di tre ore ha raggiunto già oltre un migliaio di iscrizioni.

Le "sardine" sono nate da un'idea di quattro ragazzi che hanno deciso di sfidare il leader della Lega Nord Matteo Salvini, che il 14 novembre a Bologna ha lanciato la candidatura di Lucia Bergonzoni alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, organizzando una contro-manifestazione pacifica e riuscendo a portare in piazza Maggiore più di 15mila persone. Da lì le sardine non si sono più fermate e anche in altre città hanno iniziato a organizzarsi dei gruppi per protestare contro la presenza di Salvini - l'ultima a Modena lunedì sera, dove in Piazza Grande si sono riunite sotto la pioggia migliaia di persone. E ora anche Ravenna, nonostante in città al momento non sia programmato nessun comizio di Salvini, ha le sue sardine.

C'è da aspettarsi che l'iniziativa attirerà tanti consensi, ma anche tante critiche dai sostenitori della Lega e del leader del Carroccio. E c'è anche chi ironizza "alla romagnola", rispondendo all'annuncio di creazione del gruppo su Facebook chiedendo "Alla griglia o marinate?", mentre qualcuno precisa che "In Romagna potremmo chiamarci saraghine o sardoni".

Immagine dal gruppo 'Sardine di Ravenna'